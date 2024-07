Tariffe Telepass: aggiornamento dei prezzi e cosa fare

Da diversi mesi ormai i moltissimi utenti del servizio di telepedaggio autostradale Telepass, ovvero diversi milioni di automobilisti, sono al corrente dell’aggiornamento delle tariffe decise dall’operatore che per più di 30 anni ha esercitato il monopolio sul servizio di pagamento automatico del pedaggio sulle reti autostradali italiane.

Dell’aumento tariffario hanno dato conto i principali organi di stampa e moltissimi siti web di informazione.

Data l’importanza dell’argomento, facciamo un riepilogo del nuovo tariffario, operativo dal 1° luglio 2024, che ha interessato i vari piani del servizio Telepass e forniamo alcuni suggerimenti su cosa fare in proposito; ricordiamo infatti che da qualche anno il servizio di telepedaggio non è più in regime di monopolio; si sono infatti affacciati sul mercato altri operatori, come per esempio UnipolMove, soluzione tecnicamente analoga a Telepass, ma che si caratterizza per un maggiore profilo di convenienza.

Tariffe Telepass: l’aggiornamento dei prezzi

A partire dal 1° luglio 2024 sono entrate in vigore le nuove tariffe Telepass sulle varie formule di telepedaggio (e altri servizi di mobilità). Gli aggiornamenti sono stati percentualmente importanti; in alcuni casi, infatti, l’aumento tariffario ha superato il 100%.

I principali piani che sono stati ritoccati sono i seguenti: Telepass Base, Telepass Pay per Use, Telepass Easy e Telepass Plus. Ci sono state inoltre novità anche per coloro che usufruiscono di formule particolari come per esempio Telepass X e Telepass Next.

Per quanto concerne la formula più popolare, Telepass Base, si deve dare conto di un considerevole aumento del canone mensile: si è infatti passati da 1,83 a 3,90 euro.

Novità anche per quanto concerne Telepass Pay per Use; in precedenza erano previsti 2,50 euro al mese nel mese di utilizzo, mentre la nuova tariffa è 1 euro per giorno di utilizzo più 1 euro al giorno per i servizi aggiuntivi. Il piano Pay per Use (“paga per l’utilizzo”), pensato per i fruitori occasionali dell’autostrada, prevede un costo di attivazione una tantum di 10 euro.

La formula Telepass Easy è passata invece da 2,50 a 4,64 euro mensili.

L’aumento tariffario ha interessato anche il piano Telepass Plus, uno dei più completi fra quelli offerti dallo storico operatore; in questo caso si è passati dai 3 ai 5,14 euro al mese. Per i clienti che passano dal piano Base a quello Plus è disponibile una promozione a 3,90 euro mensili fino alla fine di dicembre 2025, dopodiché la tariffa sarà di 4,90 euro al mese. Quest’ultima cifra è anche la tariffa prevista fin dall’inizio per i nuovi clienti che scelgono questa opzione.

È corretto precisare che i clienti Telepass Plus possono aggiungere al loro servizio, Telepass Next, un dispositivo con assistente vocale che svolge diverse funzioni. Il costo del servizio Next, che va ad aggiungersi a quello previsto dalla formula Plus, è di 5 euro mensili ed è previsto inoltre un costo di installazione una tantum di 35 euro.

Infine, per una panoramica completa sui costi Telepass, bisogna specificare che per i clienti che accumulano più di 350 euro in pedaggi durante un trimestre, sarà applicato un canone aggiuntivo di 3,72 euro al mese.

Aumento delle tariffe Telepass: cosa si può fare?

Le strade percorribili in seguito all’aumento delle tariffe Telepass sono essenzialmente tre: si accetta l’aumento e si continua ad usufruire dei servizi Telepass, si disdice l’abbonamento e si torna a pagare in modo tradizionale, ovvero con i contanti o le carte, oppure si opta per un nuovo operatore di telepedaggio come per esempio UnipolMove che propone tariffe più convenienti e che ha attualmente in corso una promozione che durerà fino al 31 luglio 2024; i clienti consumer possono scegliere tra queste due proposte:

UnipolMove Base : un anno di canone gratis fino a due dispositivi di telepedaggio dopodiché si passerà a un canone di 1,50 euro al mese per il primo dispositivo e 1 euro al mese per il secondo. Attivazione e consegna gratis.

: dopodiché si passerà a un canone di 1,50 euro al mese per il primo dispositivo e 1 euro al mese per il secondo. Attivazione e consegna gratis. UnipolMove Pay per Use: canone di 0,50 euro al giorno, nel giorno di utilizzo, e sconto del 50% sull’attivazione (5 euro una tantum invece di 10). Il canone si attiva al primo utilizzo del dispositivo e vale fino alle 23:59 dello stesso giorno.

Come Telepass, anche UnipolMove prevede parcheggi convenzionati e strisce blu, ingresso nell’Area C di Milano e diversi altri servizi di mobilità.