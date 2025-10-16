Suzzara, sbatte contro il muro con l’auto. Ferito 52enne

SUZZARA Ieri sera alle 21,30 in Suzzara, via Togliatti, il conducente del veicolo Fiat Punto perdeva il controllo del veicolo andando a sbattere contro un albero per poi ribaltarsi su un fianco e terminando la corsa contro il muro di recinzione dell’istituto Giovanni Pascoli. Sul posto interveniva una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gonzaga per i rilievi di legge, nonché personale del 118 che trasportava il conducente del veicolo, un 52nne di San Benedetto Po, presso l’ospedale civile di Mantova in codice giallo, non in pericolo di vita.