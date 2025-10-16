Calcio Promozione – Tavernelli: “Gove, meriti di più. Ma la sfortuna non sia un alibi”

GOVERNOLO Un inizio di campionato a rilento, senza vittorie ma con quattro pareggi e una sconfitta, per la Governolese, che domenica contro il Castelcovati ha visto l’ennesima X per la squadra di mister Luca De Martino. «A livello di prestazioni sin qui avremmo meritato di più – osserva il ds Rudy Tavernelli -, anche se forse qualche elemento ha reso un po’ meno del previsto. Sono però sicuro che ci rifaremo alla svelta». Quel tiro di Morselli finito sulla traversa al 95’ fa ancora disperare i Pirati: «Oltre il danno, la beffa – osserva Tavernelli -, perché proprio in quell’ultimo sforzo il giocatore si è fatto male, procurandosi un lieve malanno muscolare, che potrebbe tenerlo fuori un paio di settimane. Comunque la squadra c’è e sta dando ottime risposte. Domenica abbiamo giocato con un centrocampo formato da un 2005, un 2006 e un 2008 e hanno fatto bene. Segno che anche coi giovani stiamo facendo un buon lavoro grazie al mister». Una Governolese partita un po’ frenata, che non potrà giocare al Vicini ancora per un po’: «L’ospitalità del Curtatone è fantastica e siamo momentaneamente in un’ottima struttura, così come abbiamo dovuto allenarci al Migliaretto e a Motteggiana, che ringraziamo per la cortesia. Però ci manca tanto la nostra casa. Con un tifo più numeroso e raccolto, sono sicuro che avremmo una marcia in diversa. L’atmosfera del nostro stadio è ineguagliabile a questi livelli. Ma non diventi un alibi, anche perché questo esilio durerà fino a fine ottobre: bisogna trovare la prima vittoria, anche rischiando qualcosina di più». Domenica trasferta sul campo della capolista Verolese: «Gara dura, ma non abbiamo timori, dobbiamo scendere in campo come sappiamo e racimolare più punti possibili per il traguardo salvezza». Oltre a Morselli, out anche lo squalificato Benincà.