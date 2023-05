Sabato 27 maggio “Una notte al museo” a Suzzara

SUZZARA Torna alla Galleria del Premio di Suzzara una nuova edizione di “Una notte al museo”: sabato 27 maggio la struttura simbolo del patrimonio artistico – culturale suzzarese aprirà le proprie porte dalle 18 fino all’una di notte, per offrire a visitatori e appassionati non solo locali, esperienze e attività a tema trattate in ogni minimo dettaglio dagli artisti e dai curatori che prenderanno parte alla rassegna. Ad aprire questa seconda edizione l’evento Trame d’ombra”, realizzato dalla cooperativa Charta: narrazioni, musica, luci e ombre accompagneranno i più piccoli in un percorso artistico fatto di storie e di favole. A tal riguardo, il racconto sarà̀ affiancato da sagome d’ombra, proiettate grazie a fonti luminose. L’attività rivolta ai bambini e ai ragazzi dai 5 ai 12 anni prevede due turni: uno dalle 18 alle 19 e un secondo dalle 19.30 alle 20.30. Per questo primo evento è richiesta la prenotazione via mail galleriapremio@comune.suzzara.mn.it o telefonando a 0376/513513. Per il pubblico adulto nella sala Arti48, sarà invece inaugurata la mostra “Dipendenze” interamente composta dalle opere dell’artista Caterina Borghi, mentre nella sala espositiva al primo piano i presenti potranno visitare l’esposizione fotografica “Alberi” di Arrigo Giovannini, curata da Mauro Menotti. “Sinfonia naturale” inerente al tema del Sublime Kantiano è invece la mostra che raccoglie le opere del Premio, curata dallo studente universitario Ray Galli e disposta all’interno delle due sale del primo piano che i visitatori potranno scoprire nel corso della serata. In egual maniera, nel salone al piano terra sarà̀ presente un laboratorio denominato Liberamente RI- tratti, a cura di Limite ignoto Edizioni – Simpatria Cooperativa Sociale che gestirà anche il buffet: un’occasione per valorizzazione l’inserimento lavorativo di ragazzi con autismo di “Sbrisolaut” attraverso la produzione di sbrisolone. Alcuni prodotti sono forniti dall’istituto Agrario. Per tutta la serata, il duo composto dagli artisti Matteo Cavicchini (pianoforte) ed Elena Motroni (voce), allieterà̀ i visitatori con i maggiori successi del genere R&B, pop e soul. Le esposizioni saranno visitabili fino al 3 settembre.