Suzzara: un’operazione all’avanguardia salva il braccio a una 46enne

SUZZARA Un’operazione di microchirurgia davvero all’avanguardia e che ha consentito a una donna di 46 anni di recuperare la funzionalità del braccio destro colpito da una improvvisa paralisi: è quella che è stata condotta dalla équipe della dottoressa Ombretta Spingardi nell’ospedale Montecchi di Suzzara, facente parte del gruppo Mantova Salus.

Alla donna era stata diagnosticata una rara sindrome neurologica, chiamata Parsonage Turner che colpisce i nervi del braccio. Gli esami diagnostici hanno evidenziato che il nervo radiale, fondamentale per i movimenti di gomito, polso e dita, era bloccato in due punti molto vicini tra loro: «Questo fenomeno, definito “hourglass-like constriction neuropathy” (strozzatura a clessidra) – spiega la dottoressa – è estremamente raro e in questo caso si è presentato con una doppia costrizione, circostanza assolutamente eccezionale. La situazione ha richiesto un’operazione complessa. I chirurghi hanno dovuto rimuovere un tratto di nervo lungo 7,5 centimetri e sostituirlo con un innesto prelevato dalla gamba della stessa paziente, così da ristabilire la continuità nervosa».

Ora la donna sta seguendo un percorso di riabilitazione, con esercizi mirati e l’uso di un tutore per mantenere il braccio in posizione corretta. Il recupero sarà lungo: i medici valuteranno nei prossimi mesi, con controlli periodici, se il nervo riuscirà a rigenerarsi.