Viadana: al via i lavori di potenziamento dell’acquedotto

VIADANA Da lunedì 25 agosto inizieranno i lavori di sistemazione e di potenziamento della linea dell’acquedotto in via Aroldi, a Viadana.

Nello specifico, l’intervento, ad opera di Aqa, riguarderà il tratto compreso tra via Vanoni e via Carrobbio. Il costo complessivo delle operazioni è di circa 500.000 euro e l’intervento rientra nel più ampio piano di miglioramento delle infrastrutture essenziali a servizio della città, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza e qualità nella fornitura idrica ai cittadini.

Per quanto riguarda le tempistiche del cantiere: «I lavori – fanno sapere dall’ente guidato dal primo cittadino Nicola Cavatorta – avranno una durata stimata di circa tre mesi. Durante questo periodo potranno verificarsi modifiche temporanee alla viabilità nella zona interessata.

Al termine dei lavori – proseguono – la ditta incaricata si occuperà della riasfaltatura di tutta la via. Consapevoli dei possibili disguidi connessi a queste operazioni in agenda, il Comune e Aqa si scusano con i residenti nella via interessata per gli eventuali disagi che potranno derivare dall’intervento. Ringraziamo la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione». Anche l’assessore ai lavori pubblici, Romano Bellini, rassicura: «Siamo certi che questi lavori rappresentino un importante investimento e cambiamento per il futuro della nostra città».