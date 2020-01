Calcio Prima Categoria – Il Porto rilancia la sfida alla “bestia nera” Pralboino

Porto Mantovano Dopo la rotonda vittoria di domenica scorsa sul Gonzaga, il calendario riserva domani al Porto un altro turno casalingo. La squadra guidata da Lucio Merlin ospiterà infatti il Pralboino, che occupa la terza posizione e nell’ultimo turno ha pareggiato 0-0 con la capolista Pavonese. «Pralboino che – ricorda il diesse Luca Baraldi – in questa stagione abbiamo affrontato già due volte fra campionato e Coppa Lombardia. Abbiamo perso in entrambe le occasioni ma, in particolare nel 3-2 dell’andata, non meritavamo. Vediamo come andrà stavolta, sappiamo in partenza essere una gara più complicata rispetto a quella contro il Gonzaga, anche se non era scontato il successo perchè il derby è sempre un derby. Affrontiamo comunque un avversario di caratura superiore, ma siamo in salute, i ragazzi stanno assimilando bene i concetti del mister». Per domani sono in dubbio Biroli e il portiere Sposito, mentre Benincà, causa un grave infortunio, ha chiuso in anticipo la stagione.