Tornano nella discarica sotto sequestro e appiccano il fuoco

SERRAVALLE A PO La settimana scorsa i Carabinieri della Stazione di Sustinente, unitamente ai colleghi della Polizia Locale, avevano sequestrato un’intera area poiché avevano rinvenuto rifiuti di ogni genere, pericolosi e non, in forte stato di abbandono nel giardino dell’abitazione dei proprietari, un 39enne e di una 61enne.

La coppia era stata deferita all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuti responsabili, in ipotesi accusatoria, di aver creato un deposito incontrollato di rifiuti. Ieri i Carabinieri di Sustinente hanno constatato che sono stati violati i sigilli apposti nel sequestro, ed è stato appiccato il fuoco ad alcune parti della discarica. La coppia è stata nuovamente deferita all’Autorità Giudiziaria: questa volta sarebbero responsabili, in ipotesi accusatoria, del reato di violazione di sigilli.