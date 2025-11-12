Calcio 3a Categoria – Araldi: “La Robur c’è, ora servono conferme anche in trasferta”

Marmirolo Domenica di festa per la Robur, che ha travolto in casa la Casteldariese con un netto 4-0 firmato da un incontenibile Hichem Ouacham, autore di una splendida tripletta. Con questo successo i neroverdi hanno agganciato Ostiglia e la stessa Casteldariese a quota 13 punti, rilanciandosi in classifica dopo un avvio altalenante. «Direi una vittoria meritata, forse anche oltre il risultato finale – commenta il tecnico Virginio Araldi -. La gara è stata chiusa di fatto nel primo tempo con tre reti: non abbiamo corso grossi pericoli e la squadra ha mostrato buona compattezza». Araldi sottolinea il percorso di crescita della sua formazione: «Abbiamo cambiato molto in estate e avuto diversi infortunati, ma stiamo trovando equilibrio. In questo girone non esistono partite facili, ogni domenica può riservare sorprese». Nel prossimo turno la Robur è attesa sul campo della Don Bosco, desiderosa di riscattare il pesante 6-0 subito a San Giorgio. «Sfida non semplice – chiude Araldi – ma cercheremo di giocarla come sappiamo, con la speranza di uscirne imbattuti».