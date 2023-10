Tra Oglio e Po, a Sabbioneta alla scoperta dei borghi dei Gonzaga

SABBIONETA – Un inedito itinerario tra Oglio e Po, alla scoperta dei borghi dominati per oltre due secoli dai rami cadetti dei Gonzaga: Gazzuolo, San Martino dall’Argine e Rivarolo Mantovano. Domenica 8 ottobre riprende l’attività del Club di Territorio di Mantova – TCI, con la visita guidata ai luoghi Gonzagheschi nei dintorni di Sabbioneta, rivolta ai soci Touring ma manche a chiunque sia interessato alla riscoperta di questi borghi ricchi di storia e di fascino, accompagnati dal Console Toni Lodigiani.

L’appuntamento è a Gazzuolo alle 13.30, di fronte ai portici gonzagheschi, per recarsi poi con auto propria a Belforte per visitare l’Oratorio di San Pietro, pantheon dei Gonzaga di Oltre Oglio, che verrà aperto per i partecipanti dall’assessore e dal sindaco di Gazzuolo. «Potremo ammirare interessantissime lapidi – afferma il TCI di Mantova – che testimoniano la sepoltura di personaggi prestigiosi, quali Antonia del Balzo e di famiglie nobili come i Pico della Mirandola. Successivamente il tour prevede il trasferimento a San Martino dall’Argine, dove saremo accolti dal sindaco e visiteremo la Chiesa del Castello, voluta da Scipione Gonzaga, riaperta di recente dopo un lungo restauro. Attraverseremo la grande piazza porticata e percorrendo i portici gonzagheschi arriveremo alla chiesa dei Frati, con notevoli cappelle gentilizie dedicate ai Gonzaga di San Martino. Verso le 16.30 nuovo trasferimento a Rivarolo Mantovano, che si presenta con le tre suggestive porte di ingresso monumentali (Porta Mantova, Porta Brescia e Porta Parma), strutture tipicamente difensive con due massicci torrioni semicircolari, feritoie e fregi merlati. Accolti dagli amministratori comunali visiteremo Porta Parma e poi piazza Finzi, con il Palazzo Pretorio e la parrocchiale di Santa Maria Annunciata». L’iniziativa, realizzata in collaborazione con i Comuni di Gazzuolo, San Martino e Rivarolo Mantovano e Alberto Sarzi Madidini, coordinatore Pro loco della zona Oglio Po, si concluderà presso gli stand della “Sagra del Tortello di zucca e dei sapori autunnali”. Per info e prenotazioni: 0376/357340.