Verde pubblico, il Comune di Rodigo investe anche a Rivalta

RODIGO – Sono ormai prossimi al completamento gl’interventi previsti dal Comune di Rodigo per quel che concerne la riqualificazione dei parchi pubblici con la sostituzione dei giochi per i piccoli presenti nel proprio territorio.

Nel capoluogo è stato compiuto un intervento del valore di 37mila euro, 7 messi a disposizione dall’ente locale e il restante ottenuti attraverso il bando inerente ai parchi inclusivi, relativamente al Parco Ottolini.

In questa area verde del capoluogo sono stati posti vari giochi per i bimbi oltre ovviamente ad una sistemazione per consentire anche agli adulti di poterlo usufruire nei momenti di relax. Per il suo completamento il Comune, ora, è in attesa dell’arrivo di un nuovo gioco.

Restando a Rodigo, ma ponendo l’attenzione sul Parco Balestra, anche in questo spazio verde il rinnovo dei giochi che erano divenuti obsoleti sta per giungere a completamento.

In questo caso il Comune ha investito una circa di 30mila euro utilizzando risorse proprie.

Infine anche nel borgo di Rivalta sul Mincio si sta operando in tale direzione per quel che riguarda il Parco Campino; l’investimento predisposto dal Comune per la sostituzione dei giochi deteriorati o obsoleti è stato di 35mila euro.