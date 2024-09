Treno in fiamme a Felonica, panico tra i passeggeri

FEL0NICA Attimi di autentico panico stamattina, poco prima delle 7, su un treno della linea Suzzara-Ferrara, partito da Sermide e che, all’altezza di Felonica, ha dovuto fermarsi per un incendio sprigionatosi dalla motrice. Una settantina di persone, in gran parte giovanissimi studenti, sono rimaste coinvolte e sono state fatte evacuare in fretta e furia anche se per nove di loro si è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere: sette per un principio di intossicazione da fumi, e due per essersi provocati delle distorsioni saltando dal treno quando questo si era arrestato.