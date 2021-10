Volley Serie B maschile – Partenza col botto per Gabbiano e Viadana

MANTOVA Inizia in modo positivo il cammino di Gabbiano ed Èpiù Viadana. Nel girone C, il Top Team ha vinto 3-1 a Crema contro l’Imecon. Grande battaglia nel primo set, chiuso 25-23 per i mantovani. Che hanno preso il volo nel secondo (25-18), prima di subire il ritorno dell’Imecon che ha prevalso 26-24 nel terzo. Senza storia il quarto set, con il Gabbiano padrone del campo come ben si evince dal 25-15 finale.

Molto bene anche Viadana nel girone E. I rivieraschi sono andati a vincere a Sassuolo per 3-1 sulla Kerakoll, forte dell’ex Gabbiano Top Team Pedroni. Quasi perfetti i primi due set, messi in archivio con il medesimo punteggio di 25-17, frutto di un gioco incisivo e di ottimi fondamentali. Nel terzo i mantovani hanno subìto il ritorno dei modenesi, che davanti al proprio pubblico non ci stavano a perdere, tanto da ridurre il distacco imponendosi per 25-23. Gara riaperta, quindi. Ma il Viadana ha riordinato le idee nell’ultimo parziale e ripreso in mano le redini del gioco, controllando con sicurezza gara, avversari e punteggio e chiudendo 25-14. Un set quasi senza storia, il quarto, dominato in lungo e in largo dall’Èpiù. Da segnalare che erano assenti Caramaschi e Ginevra Ferrari. Gli atleti ai quali i due allenatori, Panciroli e Gualerzi hanno dato fiducia, hanno svolto con impegno il compito richiesto.