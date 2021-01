Un mega deposito di “car fluff” a Sorgà? Sale la preoccupazione nel Mantovano

SORGA’ – Presso gli uffici della Regione Veneto è stata presentata ufficialmente la richiesta per l’insediamento nel Comune di Sorgà di un deposito di “car fluff”, ovvero quegli scarti plastici e chimici che risultano dallo smontaggio delle auto rottamate. Il potenziale sito di stoccaggio dovrebbe sorgere in località De Morta, nella piccola frazione di Pontepossero. Una discarica estesa oltre 17 ettari che dovrebbe sorgere in un’area a forte vocazione agricola attraversata da numerosi canali e corsi d’acqua (in particolare Canale Acque Alte Mantovane e Tione) e che porterà con sé una forte produzione di gas, fanghi e altri inquinanti. Si calcola che qualora dovesse sorgere porterebbe in 10 anni sul territorio un milione e mezzo di tonnellate di residue di auto da tutto il Nord Italia. L’allarme è scattato anche nel Mantovano, in particolare nei Comuni più vicini al territorio sorgarese, ovvero Castel d’Ario e Castelbelforte. Ma c’è fermento anche a San Giorgio Bigarello, dove la lista di minoranza “Benessere per San Giorgio Bigarello – Potere al Popolo” ha depositato una mozione per denunciare «il grave disastro ambientale che minaccia il centro abitato di Bigarello». «La mozione – ha spiegato il consigliere Pierluigi Luisi (nella foto) – ha l’obiettivo di impegnare l’attuale amministratore ad assumere una posizione nettamente contraria a questo progetto e ad esprimerla in tutte le sedi istituzionali. Inoltre vogliamo suonare l’allarme per i vari Comuni che saranno coinvolti e interessati oltre che dall’inquinamento anche dall’aumento del traffico pesante. Anche la Provincia di Mantova deve farsi sentire e tutelare quest’area del suo territorio». Forte preoccupazione è stata espressa anche da mondo agricolo. «Sorgà è una zona agricola rinomata per il riso e il radicchio Igp, ma anche per altre colture d’eccellenza – hanno detto i Giovani di Confagricoltura Verona -. Un deposito di scarti d’auto metterebbe seriamente a rischio il lavoro e l’immagine di centinaia di aziende agricole». A Sorgà, intanto, dove l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Christian Nuvolari ha da tempo posto il veto verso il mega insediamento, prosegue la raccolta firme contro l’insediamento da parte del Comitato No Car Fluff presieduto da Venanzio Montarini.

Matteo Vincenzi