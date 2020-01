Via Bondeno degli Arduini, demolita la casa fatiscente

BONDENO (Gonzaga)Una delle prime fasi – e anche una delle più importanti – nel complesso progetto di riqualificazione di via Bondeno degli Arduini a Gonzaga è stata completata: ieri si è conclusa la demolizione dell’abitazione privata, disabitata e acquistata dal Comune con risorse proprie, posta all’incrocio con via Quagliotta, intervento considerato fondamentale per dare maggiore sicurezza all’incrocio. Un ulteriore passaggio è consistito nella richiesta fatta alla Soprintendenza di inserire anche la riqualificazione dell’incrocio nell’intervento complessivo di via Bondeno degli Arduini; una decisione che comporterà un aumento della spesa prevista per il cantiere ed è anche per questo motivo che il Comune sta lavorando sia per integrare il progetto sia per capire come ottenere le risorse necessarie.

Un passo avanti comunque è stato fatto e, come ci ha confermato lo stesso sindaco Elisabetta Galeotti, si punta a vedere partire, alla fine di questa estate, il primo lotto della riqualificazione, che interesserà la via dal tratto in cui era presente l’abitazione demolita, fino alla chiesa parrocchiale di Bondeno; come noto infatti, il secondo stralcio dei lavori – che va invece dalla chiesa fino al punto in cui si trova Villa Galvani – invece partirà solo quando sarà conclusa la ristrutturazione dell’edifico religioso, uno dei più lesionati dal sisma che colpì il territorio mantovano nel maggio del 2012.