Covid e Protezione civile: 45 volontari per 550 ore di servizio

CASTELLUCCHIO – La Protezione Civile di Castellucchio come di consueto in questi giorni analizza il lavoro compiuto nell’anno appena trascorso e al tempo stesso si prepara agli impegni futuri con rinnovati stimoli ed entusiasmo.

«Mai come in questi giorni – afferma il responsabile del gruppo Alessandro Mari – aspettavamo con ansia che arrivasse il 2021, per poterci mettere alle spalle un anno sicuramente difficile, anomalo, e complicato. Siamo stati davvero messi alla prova sotto tutti e tanti aspetti, come volontari, come cittadini di una comunità, come uomini. Nessuno, forse, poteva immaginare – prosegue il massimo dirigente dell’associazione castellucchiese – una situazione così complessa e grande, mondiale, eppure i volontari ancora una volta ci hanno messo impegno, dedizione e tanto coraggio. Abbiamo impegnato 300giornate/uomo, utilizzando 45 volontari pari al 95% della forza utile, 550 ore di servizio, 5.530 km percorsi utilizzando 6 mezzi. Abbiamo ritirato le mascherine per tutta la provincia di Mantova, distribuito le stesse per i nostri Comuni convenzionati casa per casa per ben 3 volte. Presidiato i mercati, consegnati e distribuito medicinali, buoni spesa, generi alimentari, diffuso messaggi sui comportamenti da tenere, supportato gli uffici comunali e i Coc. sanificato le vie principali. Non ci siamo tirati indietro – ricorda Mari – nemmeno nelle emergenze locali delle ultime settimane, non ci siamo fatti mancare con la nostra presenza neppure fuori provincia fuori regione quando altri cittadini erano in difficoltà. La vera gioia è stato quando abbiamo gestito e realizzato assieme all’amministrazione locale alle associazioni, alla comunità il progetto “Castellucchio Dona”, riuscendo a raccogliere i fondi necessari per acquistare e donare 2 ventilatori polmonari all’ospedale Carlo Poma di Mantova. Per tutto questo mi corre l’obbligo in primo luogo di ringraziare i miei ragazzi uno per uno, i miei volontari che sono e saranno sempre il carburante della nostra associazione. Un plauso, poi, mi sento di indirizzarlo – ribadisce il responsabile dell’associazione volontari della Protezione Civile – alle amministrazioni di Castellucchio e Rodigo con cui da diversi anni esiste una forte collaborazione, che ci sostengono in ogni momento. Un saluto e un ringraziamento anche al Comune di Ceresara, al sindaco Simone Parolini , che proprio in questi giorni ha stipulato una convenzione con noi e che cercheremo di onorare. Grazie ai nuovi volontari che nonostante le difficoltà e ristrettezze hanno trovato il tempo e il coraggio di essere anche loro volontari di Pc. Alle nostre famiglie un immenso abbraccio perché in questi mesi difficili e bui hanno compreso il senso della nostra missione. Infine, ma non per ultimo un grande grazie e stima verso tutti i nostri collaboratori sociali ed economici che nonostante il periodo difficile e complicato non ci hanno abbandonato ed hanno continuato ad esserci e starci vicino».