Basket A2 – Cassinerio: “Stings, in guardia, arrivano le partite vere”

MANTOVA Conto alla rovescia verso il primo impegno ufficiale della nuova stagione. Domenica, alla Grana Padano Arena (ore 18, arbitri Boscolo, Catani e Del Greco), gli Stings di coach Di Paoloantonio inizieranno il cammino nella prima fase della Supercoppa di A2 ospitando l’Apu Udine, che ritroveranno anche in campionato. I due successivi impegni in Supercoppa, domenica 18 e sabato 24, saranno in trasferta, prima a Montichiari contro Orzinuovi, poi a Verona con la Tezenis.

Nel team friulano ospite domenica a Mantova c’è una vecchia conoscenza del pubblico virgiliano, ovvero Alberto Martelossi, ex coach degli Stings e ora direttore tecnico dell’Apu e stretto collaboratore del coach Matteo Boniciolli.

«Udine è una compagine di caratura, che cercherà di salire nella massima serie – spiega Matteo Cassinerio assistent coach degli Stings – per quanto ci riguarda, è la prima gara ufficiale e ci teniamo parecchio a fare bella figura. Se da un lato le tre sfide della Supercoppa sono utili per rifinire la preparazione e proseguire nel percorso di crescita e di miglioramento in vista del primo impegno in campionato contro Capo d’Orlando, dall’altro le affronteremo con il massimo impegno. Puntiamo a superare il turno e riuscirci sarebbe un grosso incentivo a livello psicologico».

In preparazione agli impegni ufficiali, gli Stings hanno disputato due test amichevoli contro Ravenna e Cento, entrambi vinti. Sabato scorso, contro la compagine ferrarese, David Weaver è rimasto a riposo precauzionale, ma domenica sarà regolarmente in campo. «La squadra si è mossa bene – assicura Cassinerio – si tratta di buon segnale, che sta a significare che il lavoro procede nel migliore dei modi. E’ importante giocare partite “vere” per amalgamare il gruppo, per provare schemi e soluzioni di gioco che verranno utili per le gare di Supercoppa, ma soprattutto per il primo impegno di campionato con l’Orlandina. Quello è l’appuntamento sul quale dobbiamo concentrarci. Siamo ancora in fase di rodaggio, ma sulla buona strada; bisogna allora continuare con impegno, come si è fatto finora».