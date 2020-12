Uno speciale pasto a domicilio ai “nonnini” dell’associazione “La Meridiana” di Viadana

VIADANA – Consegnato sabato dai giovani studenti dello Ial di Viadana uno speciale pasto a domicilio ai “nonnini” ospiti dell’associazione “La Meridiana”, per unire agli auguri di Natale un tocco gourmand.

Presenti il presidente del RC Casalmaggiore Viadana Sabbioneta Vincenzo Corbisiero, i docenti dello Ial Stefano Priori e Gianluigi Salvato e il responsabile de “La Meridiana” Attilio Scalari, nonché gli artefici dei lunch box, ovvero gli studenti del corso Ial per “operatori della ristorazione”. Nel pasto consegnato, oltre alle prelibatezze preparate dagli aspiranti chef viadanesi (fra cui il ragù alla cacciatora e la peperonata), il delivery prevedeva anche i ciccioli dell’azienda Grazzi, uno strolghino del salumificio Galli Remo, le tagliatelle di Cicalia e di Ortofrutticola Genovesi; per chiudere in dolcezza, biscotti frolli e meringhe. «È stato un momento emozionante – spiega Corbisiero – perché è stato bellissimo vedere insieme giovani e “meno giovani” in uno scambio di auguri. Il Rotary è anche questo».