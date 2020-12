I bimbi decorano l’albero di Natale del municipio

MARCARIA – Un albero di Natale speciale per il Comune di Marcaria: cosa lo rende unico? Le tante decorazioni realizzate dai bimbi delle scuole locali. «Ogni addobbo che vedete – spiega, infatti, il primo cittadino Carlo Alberto Malatesta – porta letteralmente il nome ed è stato fatto da ciascun bambino della nostra comunità marcariese, dagli ultimi nati sino a quelli che frequentano le quinte elementari. Con l’aiuto delle maestre, che ringrazio, (e per non lasciare indietro i più piccini che non frequentano ancora le nostre scuole ci hanno pensato, con fantasia e impegno, le nostre instancabili Ester e Mara) è stato possibile, in questo periodo natalizio, che purtroppo ci vedrà fisicamente distanti, riunire idealmente tutti i nostri bambini. E il risultato non poteva essere migliore».

Ma se i bimbi sono stati i protagonisti di questa iniziativa, l’amministrazione comunale ha voluto omaggiarli con un piccolo dono: una mascherina lavabile a tema natalizio.