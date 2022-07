Viadana, c’è l’ok per gli allenamenti nel nuovo PalaFarina

VIADANA Via libera all’utilizzo del palazzetto per lo svolgimento degli allenamenti. È questa la novità principale in riferimento al nuovo Palasport di Viadana. Infatti, nella giornata di ieri è stata pubblicata la determina avente per oggetto i lavori di riparazione e adeguamento sismico del palazzetto dello sport e l’approvazione dell’elaborato presupposto all’agibilità della struttura. Come detto in precedenza, per il palazzetto di via Vanoni è arrivato il parere favorevole affinché i suoi spazi siano fruibili per quanto concerne l’effettuazione degli allenamenti.

Una novità decisamente importante per tutto il tessuto sportivo locale e che rappresenta un nuovo step in vista della piena e totale fruibilità degli spazi della struttura di via Vanoni. «La determina – sottolinea a riguardo il sindaco Nicola Cavatorta – consiste in un ulteriore tassello finalizzato a rendere fruibili gli spazi del Palasport, al momento solo per gli allenamenti». Da parte dell’amministratore locale alcune precisazioni doverose: «Nel complesso – ricorda – l’iter non dipende esclusivamente dagli uffici comunali, essendo coinvolti anche altri enti preposti».

Sui nuovi passaggi: «Nelle prossime settimane arriverà l’agibilità al fine di poter ospitare competizioni e manifestazioni. Nel frattempo, chiuso l’avviso pubblico relativo alla concessione da parte delle società sportive, in Comune è pervenuta, in data 19 luglio, un’unica richiesta da parte dell’associazione polisportiva dilettantistica “Viadana Sport” che raccoglie le discipline di basket, pallavolo, calcio a cinque e karate. Nei prossimi giorni – conclude il primo cittadino – saranno forniti ulteriori aggiornamenti in merito».

Lorenzo Costa