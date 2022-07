Nella Bassa la staffetta in ricordo della Strage di Bologna

OSTIGLIA Un appuntamento ormai fisso di ogni estate, per non dimenticare una pagina buia della nostra storia e chiedere chiarezza: anche quest’anno, in occasione del 42° anniversario della strage alla stazione di Bologna, si rinnova ad Ostiglia l’appuntamento con la Staffetta podistica non competitiva Brennero – Bologna “Insieme per non dimenticare il 2 agosto 1980”.

Il transito per Ostiglia è previsto domenica 31 luglio, con l’accoglienza dei podisti alle ore 17.30 circa in piazza Cornelio. Per chi volesse aggregarsi all’ultimo tratto della staffetta, appuntamento a Pontemolino alle ore 16.30. Tutta la cittadinanza è invitata partecipare all’iniziativa.