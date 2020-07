Viadana Democratica scende in campo e si presenta ai cittadin

VIADANA “Viadana Democratica”, dopo l’esperienza maturata a partire dal 2015, quando per la prima volta si presentò al giudizio dell’elettorato, proseguirà la propria azione con una squadra espressione della sintesi tra componenti di maggiore esperienza, a partire dal candidato sindaco Silvio Perteghella, e altre “new entry”.

La presentazione della lista, svoltasi ieri pomeriggio all’Osteria Da Bortolino, è stata l’occasione per analizzare il proprio operato quale forza d’opposizione, esprimere critiche all’esecutivo e anticipare alcuni punti programmatici: «La nostra lista nasceva cinque anni fa presentandosi per la prima volta alle elezioni 2015. Crediamo che nel mandato consigliare in via di conclusione il lavoro svolto sia stato eseguito nell’esclusivo interesse della città senza nessuna preclusione ideologica. Molti i temi e le problematiche che abbiamo trattato per migliorare l’azione di governo di una giunta che – attacca Perteghella – si presenta con le “ossa rotte” in termini di risultati conseguiti alle elezioni di settembre. Lavori pubblici, sanità locale salute pubblica e servizi sociali, ambiente, lotta alle infiltrazioni mafiose, pari opportunità, tematiche legate al bilancio e ai contenziosi dell’ente, sono i temi che più abbiamo trattato in questi cinque anni, temi affrontati mettendo in un angolo le visioni di destra o sinistra per interpretare al meglio il pubblico interesse e gli interessi diffusi dei Viadanesi».

Sul contesto attuale: «L’emergenza sanitaria, ha aumentato le problematiche del territorio, di una città che presenta oggi una situazione di certo poco rosea, sia sotto il profilo economico, per la situazione di difficoltà di molti cittadini ed imprese; sia sotto il profilo dell’entusiasmo. L’amministrazione ha dimostrato poca capacità di migliorare una sua situazione congiunturale negativa, dimostrando di non avere una visione di città».

La presentazione è stata poi l’occasione di illustrare i punti principali del programma elettorale: «Stiamo costruendo un programma di mandato in cui presenteremo un progetto per rivitalizzare il centro cittadino, promuovere le produzioni locali, rilanciare le frazioni nord che rischiano sempre di più un progressivo spopolamento dovuto anche alla costante perdita di servizi. Il lavoro e le imprese, sanità pubblica e ambiente avranno capitoli dedicati. Di primaria importanza il futuro delle giovani generazioni che ci preoccupa moltissimo, occuparsi di questo aspetto – conclude Perteghella – significa difendere al meglio il futuro della comunità e della nostra città».