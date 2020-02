Calcio Seconda Categoria – Il primato del Sermide vacilla. Rampani: “Non siamo al top”

SERMIDE Nel campionato di Seconda Categoria regna l’equilibrio. Il Sermide aveva provato la fuga, ma nelle ultime due partite ha raccolto solo un punto (sconfitta 4-0 a Castel d’Ario e 0-0 interno con il Castellucchio) e le rivali, in particolare il S.Egidio S.Pio X, sono tornate sotto. La squadra biancoblù conserva un solo punto di vantaggio sulla seconda, i Santi appunto, e domani farà visita a una Roverbellese rinfrancata dalla vittoria ottenuta domenica scorsa sul campo della Voltesi. «Fare punti non sarà facile – avverte mister Rampani – la Rove è un’ottima squadra e ci ha già battuto all’andata. Noi, per altro, veniamo da un paio di partite negative. Abbiamo affrontato una Casteldariese in giornata, mentre noi avevamo qualche assenza e nel corso del match abbiamo perso anche Della Torre. Anche il pareggio con il Castellucchio rispecchia l’andamento della partita. Cercheremo di tornare alla vittoria ma, come dicevo, non sarà facile». Per la trasferta a Roverbella rientrano Barozzi e Massarenti, in forse Vertuani.