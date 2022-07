Volta – Mancata precedenza: 16enne in scooter centrato da un pickup

Volta Mantovana Era partito da una manciata di minuti dall’abitazione di suo padre, a Guidizzolo, per andare dalla madre a Volta. Poco prima di arrivare alla meta però è stato coinvolto in un incidente che lo ha visto schiantarsi contro un pickup che arrivava dalla direzione opposta. Ora un ragazzino di 16 anni, italiano e originario di Guidizzolo, è ricoverato agli Spedali Civili di Brescia in condizioni serie. Nell’impatto infatti il giovane ha riportato la rottura di un femore e diversi altri traumi. Il capo, fortunatamente, è rimasto protetto dal casco che stava indossando. L’incidente si è verificato qualche minuto dopo le 20 di ieri all’incrocio tra strada Dei colli sud, ovvero la provinciale 19, e via Borgo Stazione, che conduce verso il centro di Volta Mantovana.

In pratica, secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale di Mantova giunti sul posto per i rilievi e come confermato dalle persone coinvolte nell’incidente, il 16enne stava arrivando da Guidizzolo in direzione di Volta proprio lungo la provinciale 19. Giunto all’incrocio con via Borgo Stazione però il giovane si è fermato: davanti a lui infatti stava viaggiando un trattore che pure, a quanto pare, avrebbe dovuto svoltare per immettersi in via Borgo Stazione. A quel punto però, visto che il mezzo agricolo si stava attardando, il giovane avrebbe deciso di imboccare la strada verso cui era diretto. Ed è stato proprio in quel momento che si è verificato l’impatto: lungo strada dei Colli Sud, da Volta verso Guidizzolo, stava arrivando un pickup. Nel momento in cui il 16enne ha iniziato a svoltare, è stato centrato dal grosso veicolo della cui presenza evidentemente non si era accorto.

Dal canto suo il conducente del pickup non ha sostanzialmente fatto in tempo a frenare e ha trascinato la Vespa del 16enne per diversi metri prima di arrestare la propria corsa.Subito è scattato l’allarme, lanciato dall’uomo che era alla guida del pickup. Sul posto nel giro di pochi minuti sono arrivate due ambulanze, una automedica e la polizia stradale di Mantova. Immediatamente i soccorritori hanno preso in carico il 16enne, steso sull’asfalto, e dopo avergli levato il casco con tutte le cautele del caso si sono accertati che il capo e la schiena non avessero subito traumi. Una volta svolte le primissime cure sul posto, il ragazzino è stato caricato in ambulanza e portato agli Spedali Civili di Brescia con un femore rotto, vari traumi ma sempre vigile e cosciente. Ora i medici bresciani si stanno prendendo cura delle sue condizioni cliniche.

Sul posto è arrivato anche il padre del ragazzino, che lo aveva salutato solamente pochi minuti prima e gli aveva raccomandato di guidare adagio e con prudenza. Per la gestione del traffico sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Volta. ​La strada è stata riaperta poco dopo le 22.