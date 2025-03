Allenamento di primavera: la routine perfetta tra casa e outdoor

L’aria si fa più mite e le giornate più lunghe invitano a muoversi di più. È il momento ideale per combinare esercizi da fare in casa con attività all’aperto, creando una routine equilibrata che rinforza il corpo e rigenera la mente.

Ecco una proposta di allenamento unisex che si adatta a qualsiasi livello di fitness e ti permette di allenarti con costanza, sfruttando i benefici della bella stagione.

1. Riscaldamento indoor (10 minuti)

Inizia con esercizi dinamici per attivare il corpo:

• Jumping jack (2 minuti)

• Skip sul posto (2 minuti)

• Rotazioni delle braccia e delle anche (3 minuti)

• Stretching dinamico per gambe e schiena (3 minuti)

2. Circuito full-body in casa (20 minuti)

3 giri di questi esercizi, con 45 secondi di lavoro e 15 di recupero:

• Squat a corpo libero (gambe e glutei)

• Push-up (petto, spalle e core)

• Plank (core stability)

• Affondi alternati (cosce e glutei)

• Crunch bicicletta (addominali obliqui)

3. Outdoor cardio e tonificazione (30 minuti)

Una volta concluso il circuito indoor, esci all’aperto per un’attività cardiovascolare. Puoi scegliere una camminata a passo sostenuto, una corsa leggera o un giro in bicicletta. Se preferisci, anche una sessione di yoga al parco può essere un’ottima alternativa per migliorare flessibilità e concentrazione.

4. Defaticamento e stretching (10 minuti):

Rientrato a casa, dedica qualche minuto al rilassamento muscolare con esercizi di stretching, concentrandoti su gambe, schiena e spalle.

Con questa routine bilanciata, potrai goderti il meglio della primavera, mantenerti in forma e sentirti energico senza stravolgere la tua giornata. L’importante è la costanza: bastano 3-4 volte a settimana per vedere i primi risultati!