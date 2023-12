Come prepararsi ai cenoni delle festività natalizie ( e non solo )

Natale è ormai alle porte e ci attendono anche i tanto temuti pranzi e cenoni: una dieta prima degli sgarri inevitabili delle feste non deve essere per forza considerata un must have, ma un aiuto per chi non vuole rinunciare alla linea o sentirsi troppo appesantito dopo i lunghi festeggiamenti. Mangiare bene prima delle abbuffate aiuta in diversi modi:

in primis ci abitua a sentirci sazi con meno cibo, e in seguito ci fa giungere alle feste già più leggeri, cosicché la base di partenza renda meno drammatico l’accumulo di qualche chiletto extra. Una dieta equilibrata e uno stile di vita sano contribuiscono, insieme a piccoli cambiamenti nella routine quotidiana, ad arrivare ai cenoni con la giusta attitudine. Ecco tre consigli da utilizzare almeno una settimana prima del giorno di Natale, anche se per avere un’efficacia maggiore per l’anno prossimo vi consiglierei di iniziare ad applicare questi consigli già dal primo giorno di dicembre.

1. Mangiare lentamente: prima di tutto, bisogna mangiare lentamente, senza divorare il cibo ma, semplicemente imparare ad assaporarlo. Masticando lentamente e con calma, senza alcuna fretta di finire tutto, è un atto che permette al cervello di concentrarsi a nutrirsi. Diversi studi sulla nutrizione hanno dimostrato che concentrarsi sul cibo che mangiamo permette di provare un maggiore appagamento e un maggiore senso di sazietà, cosa che diminuisce il bisogno di fare bis e tris dei nostri piatti preferiti. In più, elimina il desiderio di fare degli snack subito dopo.

2. Bere molta acqua: può essere ormai un concetto banale, scontato, e anche ripetitivo ma l’acqua è veramente preziosa per il nostro corpo. In inverno tendenzialmente ci ritroviamo a bere di meno quindi, se già non lo fate, iniziate a fare caso a quanto state bevendo in questo periodo, e se necessario incrementate l’apporto di acqua nella vostra giornata. Prima delle feste può aiutarci a prendere meno (o a non prendere proprio) chili di troppo durante i giorni in cui si mangerà davvero tanto. Si tratta di bere almeno otto bicchieri d’acqua durante il giorno, questo perché in questo modo si avvertirà meno i morsi della fame. Educarsi a berne almeno uno/due bicchieri durante i pasti è un ottimo metodo per saziarsi prima e dunque per evitare di andare incontro a scelte impulsive, come prendere una tripla razione del nostro primo piatto preferito.

3. Mai saltare i pasti (e mai dimenticare proteine e fibre): può sembrare un’idea vincente, ma invece non è cosi, saltare i pasti per dimagrire e/o prepararsi a dei cenoni festivi avrà come risultato solo una fame maggiore e un eccessivo incameramento di nutrienti, che porterà poi ai temutissimi chili in più. Il miglior modo per mantenere la forma fisica oppure perdere i chili in eccesso, è mangiare più volte al giorno i giusti alimenti. Optate sempre per dei pasti sani ed equilibrati, come una prima colazione ricca di proteine. Potete scegliere tra avena, yogurt, uova, fiocchi di latte e cereali, per esempio.

Successivamente un pranzo e una cena in leggerezza con riso, pasta integrale e tante verdure. Le verdure, appunto, sono nutrienti che fanno sgonfiare e vanno bene a qualsiasi ora del giorno. Sono inoltre fonte di fibre, che donano un bel senso di pienezza e sazietà. Non dimenticate di fare degli spuntini prima del pranzo e della cena provate a mangiare un frutto, come una mela oppure scegliete piccole porzioni di frutta secca, per placare il senso di fame e saziarsi. Cominciate fin da ora a evitare le bevande gassate che gonfiano e sono piene di zuccheri. Durante questo periodo, poco prima delle festività, è importante depurarsi e disintossicare l’organismo. Prima dei cenoni e pranzi natalizi, cercate di consumare cibi leggeri e detox, come zuppe di verdura, ma anche centrifugati e frullati che aiutano più di quanto potreste pensare.

Che sia chiaro, si consiglia da sempre di imparare a mangiare in modo sano e bilanciato senza mai abbuffarsi in modo da saziarsi anche con poche porzioni di cibo. Ma vi assicuro che una volta che apprenderete davvero questo principio, arriverete ogni anno ai pranzi di famiglia e cenoni sentendovi leggeri e non vi preoccuperete più di prendere dei chili extra. Per favorire la vostra linea, in un periodo particolarmente ostile per la silhouette come le festività, non trascurate mai l’attività fisica. In caso di palestre chiuse basta una passeggiata o una corsa se il tempo lo permette per non ingrassare, con il freddo abbiate il coraggio di abbandonare la sedentarietà, brucerete più calorie.