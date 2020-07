Con “Lento” alla scoperta della storia di Buscoldo

BUSCOLDO Un percorso a piedi (ma in alcuni casi anche in bicicletta) alla scoperta del territorio, della sua storia e delle tradizioni: questo è il progetto “Lento” che vede i partecipanti spostarsi, in più tappe, da Grazie a San Benedetto Po.

Più giornate, precisamente otto, che vedranno le persone mettersi in cammino (letteralmente) per riscoprire il territorio e le sue peculiarità con particolare attenzione a quei luoghi magari carichi di storia ma ai più sconosciuti.

Il progetto, che vede in prima fila Pantacon affiancato da diversi partner, è stato finanziato da Regione Lombardia.

Ieri mattina, dunque la terza tappa che ha visto toccare il Comune di Curtatone o, per meglio dire, la frazione di Buscoldo. Il tour ha, infatti, preso il via da Borgoforte, precisamente dalla trattoria “Bigiolla” per poi raggiungere insieme, passo dopo passo, il Ponte di Barche. Proprio lì un autobus attendeva i partecipanti della tappa per accompagnarli a Buscoldo dove, dopo l’accoglienza da parte del sindaco Carlo Bottani e dell’assessore Luigi Gelati, non è mancata una visita ai luoghi simbolici del paese. Visita, dunque al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Buscoldo dove il Maestro e direttore artistico Daniele Anselmi ha raccontato la storia del teatro, tra passato e futuro. Visita poi proseguita con il maestro Iginio Bottani che ha ripercorso la storia della Casa del Popolo prima di un piccolo pranzo offerto dal Comune di Curtatone.

Intanto, proseguono gli appuntamenti con “Lento”: a tale proposito gli organizzatori fanno sapere che sono ancora disponibili dei posti per le tappe 5, 6, 7 e 8 a piedi e per quella in bicicletta in programma il 2 agosto.