Il Tar della Sicilia respinge il ricorso dei tifosi del Mantova

MANTOVA Niente da fare, il ricorso al Tar (tribunale amministrativo regionale) della Sicilia è stato respinto ieri pomeriggio dal presidente dell’ente per cui rimane in vigore l’ordinanza emanata dal prefetto nei giorni scorsi ed in base alla quale non sono stati messi in vendita i biglietti per i sostenitori residenti in provincia di Mantova.

Nel decreto pronunciato ieri si legge che “Visti i ricorso e i relativi allegati; vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta da ricorrente, ai sensi dell’art. 56 coc. proc. amm.; Ritenuto di dover vagliare l’istanza di adozione di misure cautelari ex art. 56 c.p.a. prevalentemente sotto il profilo della gravità ed irreparabilità del danno; considerato che non sussistono le ragioni di “estrema gravità” indicate dalla legge che possano giustificare la sospensione del provvedimento impugnato, dal momento che questo si limita ad incidere su un interesse meramente ricreativo dei ricorrenti, la cui lamentata compressione potrebbe anche essere smorzata attraverso il ricorso a dispositivi che consentono di seguire da remoto ‘evento sportivo”.

In poche parole, ricorso respinto perché non esistono misure gravi e che i tifosi mantovani potranno comunque vedersi la partita in televisione o su cellulare.

Vien quasi da dire oltre “il danno la beffa” alla luce delle scarne motivazioni addotte dal Tribunale.