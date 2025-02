Powerchair Hockey A1 – I Macron Warriors domenica ospitano l’Albalonga: vincere per chiudere il girone in vetta

Sabbioneta Per i Macron Warriors Sabbioneta la regular season prevede ancora due partite ed entrambe da giocare in casa. La prima sfida, contro Albalonga è in programma domenica (ore 15, palasport di Sabbioneta) ed è particolarmente importante dal punto di vista statistico. Al di là della già avvenuta qualificazione alle finali scudetto di Lignano Sabbiadoro, i guerrieri rossoblù, in caso di vittoria o pareggio, avrebbero la certezza di chiudere in testa il proprio girone e nella semifinale play off affronterebbero la seconda classificata del girone B, dove invece la situazione di classifica è ancora incerta. Albalonga rimane avversaria temibile e, anche se nella gara di andata il risultato è stato a favore dei Macron Warriors (8-6), è stato un successo sofferto contro una squadra che ha lottato fino alla fine. Coach Fabio Merlino avrà a disposizione la rosa completa, che quest’anno ha permesso al tecnico rossoblù di mettere in campo diverse soluzioni tattiche e di ottenere sempre il massimo del risultato. I convocati – Portieri: Rigato, Papini, Ferrari; T-Stick: Di Ruzza, Masi, Marella, Mercuri; H-Stick: Alì, Jignea (cap.), Federigi, Liccardo, Catania, Camponesco, Raffaldoni. «Il raggiungimento delle finali play off – dichiara coach Fabio Merlino – ottenuto con due giornate di anticipo, non deve condizionare la nostra concentrazione, anzi dobbiamo tenere ben schiacciato il piede sull’acceleratore e avere come obiettivo sempre la vittoria. Albalonga è avversario temibile e lo ha dimostrato nella gara di andata. Sarà un match da giocare fino all’ultimo minuto evitando certe incertezze che ho visto nella gara di Albano Laziale». «Albalonga è una squadra tosta che non molla mai. Dovremo essere concentrati e sfruttare ogni occasione. Vogliamo mantenere la nostra imbattibilità e portarla fino in fondo con grinta e determinazione», queste le parole di Giovanni Camponesco, ex di turno che prima di indossare la maglia dei Macron Warriors ha vestito per tre anni quella dell’Albalonga.