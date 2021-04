Imu: gli 007 del Comune hanno scovato “evasori” per oltre 600mila euro

MANTOVA – Agevolazioni e sconti, persino rateizzazioni: il Comune di Mantova ha messo in piedi un sistema di facilitazione per pagamenti arretrati di Imu e Tasi, che già nei bilanci dello scorso anno aveva reso cifre consistenti a sei zeri. Ma a quanto pare serviranno ancora altri passaggi per poter creare una sorta di “pace fiscale” sulle imposte di via Roma.

In queste ore è arrivata la prima “trimestrale” di cassa relativa agli accertamenti compiuti dai tecnici della ragioneria. In base agli elenchi prodotti da controlli incrociati con l’agenzia delle entrate e il demanio, risulta che mancano all’appello tasse comunali per oltre mezzo milione di euro.

Nel dettaglio, tra il primo gennaio e il 31 marzo di quest’anno, sono partiti gli avvisi che hanno evidenziato un marcato nucleo di irregolarità o evasioni, specie nei pagamenti dell’imposta municipale propria (Imu), che hanno sancito un ammanco complessivo di 606.411 euro. In totale sono stati 334 gli avvisi di accertamento per omesso o parziale o tardivo versamento nei confronti dell’amministrazione. Si tratta di imposte non versate per seconde case o altri beni immobili diversi dalla prima casa.

In tal caso, sono contemplati nel novero anche 9 avvisi relativi a soggetti interessati da procedure concorsuali per un totale di 154.105 euro. Un avviso partito da via Roma è stato invece annullato, e altri 4 sono stati restituiti privi di notifica, per un totale complessivo di 957 euro. Dal canto suo l’ente si tutela in sede di bilancio, forte del principio contabile che prevede siano accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione (sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione), per le quali comunque ogni ente predispone un fondo a copertura.

Su altro fronte, invece, quello della Tasi, le cifre sono più contenute. La tassa sui servizi comunali infatti ha registrato nello stesso arco temporale ammanchi per 63.699 euro, In questo caso sono stati 182 gli avvisi di accertamento emessi per per omessi e parziali versamenti da parte dei cittadini, e anche per essi vale la copertura del mancato pagamento attraverso l’apposito fondo per i crediti di dubbia esigibilità. Ciò consente a ogni ente pubblico di garantire la validità dei bilanci previsionali, anche in difetto di pagamenti.