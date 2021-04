Maltrattamenti: in carcere per 3 anni

MANTOVA – Violenze contro la mamma e la sorella, vessazioni durate anni. G.G., un 53enne napoletano residente a Monte Cremasco, è stato arrestato dai carabinieri di Pandino perché deve scontare tre anni e un mese di carcere per estorsione e maltrattamenti in famiglia. L’ordine di carcerazione è stato emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Mantova, dove i fatti sono avvenuti nel corso del 2019, quando l’uomo era stato infine denunciato per comportamenti prevaricatori e violenti che il 53enne ha sempre tenuto nei confronti dei suoi familiari, in particolare la sorella e la madre. Verso quest’ultima, inoltre, il 53enne avrebbe messo in atto una continua estorsione di soldi che l’anziana donna era costretta a dargli, sottraendoli dalla sua pensione. L’uomo, che si trovava già ai domiciliari, è stato raggiunto dai militari di Pandino che lo hanno condotto in caserma, dove gli hanno notificato il provvedimento di cumulo di pena. Terminate le formalità di rito, i carabinieri lo hanno trasferito nel carcere di Lodi dove sconterà la pena che gli è stata inflitta.