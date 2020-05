In provincia di Mantova nessun nuovo contagiato: il totale rimane a 3215

MANTOVA – Nella provincia di Mantova, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria e quindi dal 28 febbraio, non si sono registrati casi di contagiati da Covid-19. Un dato. questo divulgato da Regione Lombardia e poi confermato anche dal bollettino della Prefettura di Mantova. Il numero dei positivi totali, perciò, rimane invariato rispetto a ieri: 3215. Non è stato registrato, tra l’altro, nemmeno nessun decesso per Coronavirus.