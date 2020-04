Mantova ricorda Luis Sepúlveda, fu ospite del Festivaletteratura per tre volte. E’ stao ucciso dal Covid

MANTOVA – Anche la città di Mantova piange la morte dello scrittore Luis Sepúlveda. Il letterato cileno era stato, per ben tre edizioni (1998, 2009 e 2016), ospite del Festivaletteratura.

Sepúlveda, affetto da Covid 19, si è spento a 70 anni in un ospedale di Oviedo, in Spagna. Autore di oltre venti romanzi, libri di viaggio, sceneggiature e saggi, òlo scrittore sud americano ha scelto la letteratura per dar voce a chi non ha voce. L’autore bestseller che si sentiva cittadino prima che scrittore, Sepulveda a marzo era atteso in Italia per parlare di ‘Coraggio’ al festival dei piccoli e medi editori ‘Più libri più liberi’, cancellato per la pandemia. Lo scorso ottobre festeggiato i 70 anni a Milano in un evento organizzato dalla sua casa editrice italiana, Guanda