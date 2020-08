Viaggio a Rivalta in bicicletta per scoprire i tesori del territorio

RIVALTA (Rodigo) – Si aggiunge una nuova data alla rassegna di escursioni gratuite “Crescere Sostenibili” promossa dal Parco del Mincio in collaborazione con il Comune di Mantova e con il sostegno del Ministero dell’Ambiente. Visto l’alto numero di adesioni e di richieste registrate negli appuntamenti del mese di luglio, è stata prevista un’estensione del programma con un ciclotour da Mantova a Rivalta sul Mincio. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con il Comune di Rodigo, è per domenica 9 agosto, con partenza alle ore 8:30.

I partecipanti saranno guidati dagli esperti ambientali del Parco del Mincio nell’osservazione delle specie animali e vegetali che rendono prezioso e unico l’ecosistema delle Valli del Mincio. Una ricca biodiversità popola infatti gli ambienti di contorno al sistema di piste ciclabili che collega la città dei Gonzaga e la riserva naturale Valli del Mincio, riconosciuta European Destination of Excellence dall’Unione Europea per l’elevata presenza di specie faunistiche e vegetali di interesse comunitario.

La prima tappa del tragitto dopo la partenza dal lago Superiore, sarà a Grazie di Curtatone, per ammirare l’area umida che fa da contorno al Santuario delle Beata Maria Vergine delle Grazie, con le colorate isole di fiori di loto nel pieno della loro fioritura.

Si proseguirà quindi per Rivalta sul Mincio, dove è prevista una visita al Museo Etnografico dei Mestieri del Fiume che conserva appostamenti per la caccia, attrezzi e barche da pesca, strumenti e imbarcazioni per la raccolta della canna e della carice, e un’importante sezione dedicata alla costruzione e riparazione delle barche utilizzate dalla popolazione locale fin tanto che le attività legate all’economia tradizionale sono state floride. Ampio spazio espositivo è dedicato anche alla flora e alla fauna della Riserva, per fornire un’idea dell’elevato valore di biodiversità che ecosistema delle Valli racchiude. Dal piano superiore del Museo è inoltre possibile osservare la riserva da un’insolita prospettiva.

La partecipazione all’escursione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria fino a un massimo di venti persone. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0376 225724, inviare una mail a didattica@parcodelmincio.it o alkemica.coop.onlus@gmail.com po semplicemente collegandosi al sito di Alkemica.