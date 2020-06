A “Tg2 Motori” rivive l’epico sorpasso di Nuvolari a fari spenti

MANTOVA La storica rivalità tra Tazio Nuvolari e Achille Varzi rivive a Tg2 Motori. L’affermato programma Rai, in onda domani alle 13.30 dopo il Tg2, ritorna sulle orme del leggendario sorpasso della Mille Miglia del 1930. Un grande gesto epico del pilota mantovano arricchito dal mito per essere avvenuto a fari spenti.

La seguitissima rubrica domenicale di Rai Due caratterizzata per la presentazione di auto e moto nuove è condotta da Maria Leitner, che da oltre due decenni con competenza e grazia illustra le novità del mercato delle 4 ruote con servizi e prove delle vetture. Un programma dalla formula vincente, che costantemente ogni domenica registra alti indici di ascolto, spaziando dalla presentazione di libri dedicati all’automotive, ai personaggi legati a questo mondo, alle corse storiche e ai loro celebri piloti.

Nel corso della puntata di domani, domenica 21, ore 13.30 su Rai Due, Maria Leitner dedicherà un ampio servizio alla casa milanese Alfa Romeo, che celebra i 110 anni della fondazione, avvenuta il 24 giugno del 1910. Un secolo e un decennio in cui la casa milanese, tra le più amate al mondo, ha contribuito ad arricchire la storia mondiale dell’automobilismo costruendo splendide vetture di serie, prototipi e modelli da competizione affidate a piloti indimenticabili. Tra questi si eleva su tutti Tazio Nuvolari, che sui bolidi del “Biscione” ha conquistato trionfi indelebili.

L’affermazione “miliare”, che ha cambiato la vita sportiva di Tazio è la vittoria nella Mille Miglia del 1930 dove si è reso protagonista nell’ interminabile duello “alfista” con Achille Varzi e dal clamoroso sorpasso, arricchito dalla leggenda per essere stato perpetrato a fari spenti nel buio della notte.

La doppia ricorrenza dei 110 anni dell’Alfa e dei 90 anni di quella edizione, dominata dai bolidi milanesi, ha stimolato la curatrice della rubrica a rivedere e ripercorrere quel “gesto”, che ?dopo nove decenni vive nella leggenda e stimola ancora dibattiti tra gli appassionati della storia dell’automobilismo.

La giornalista Maria Leitner con Attilio Facconi, storico della Mille Miglia e nostro collaboratore, hanno ripercorso quel momento fatale sullo stesso tratto di strada, ex statale Padana Superiore, tra Desenzano e Lonato del Garda (Bs), dove Nivola ha attuato il diabolico sorpasso a Varzi. Con il contributo di Sivio Dell’Aglio nei panni di Tazio e Fabrizio Rossi nel ruolo del driver galliatese, entrambi al volante delle loro stupende Alfa Romeo 6C 1750, affiancati dai copiloti Laitner e Facconi sono tornati sulle orme del leggendario sorpasso. Le telecamere Rai hanno immortalato la riedizione di quel gesto avvenuto all’alba del 13 aprile del 1930, (attorno alle ore 05,20 e 05,25) per far rivivere un attimo straordinario di storia sportive, che continua ad appassionare da nove decenni i tifosi dell’Alfa Romeo e di Tazio Nuvolari. Uno sorpasso indelebile, che vive tra mito e realtà.

Alla realizzazione delle riprese Rai per la rubrica Tg2 Motori ha collaborato il club Camsc di Castiglione delle Stiviere, che ha fornito anche con Giancarlo Casarotto la Giulietta Spider per le riprese a Sirmione dedicate ai 110 anni dell’Alfa Romeo.