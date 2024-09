Metapalooza, il rock a Castel Goffredo

CASTEL GOFFREDO L’Associazione “Stanzini Collective” annuncia il Metapalooza Festival 2024 nella giornata di sabato 28 settembre in pieno centro a Castel Goffredo, negli spazi in disuso dell’ex supermercato Metà, nell’attigua via Roma e in Piazza Mazzini. Il Festival ospiterà 19 gruppi musicali locali (come Lvcky Christian, Ronin e Siouxie and the Skunks), provenienti da altre parti d’Italia (come Freez, Gentilesky, Serpe Terror) e del mondo (Green Milk From The Planet Orange dal Giappone, Cool Sorcery dal Brasile, Brorlab dal Belgio) e tanti altri, oltre a street artist, bancarelle, mostre e gli allestimenti realizzati con materiali di recupero. Il Festival sarà diviso su tre palchi e prenderà il via alle ore 16.30 con le esibizioni in contemporanea dei Prozacs (dagli Usa) sul Palco Metà e subito a seguire i Der Anna sul Palco Dolce.

Per tutta la giornata sarà inoltre presente la mostra “Thank God I’m Still a Graphic Designer (but finally with a twist) 1999–2024/25 years of rock’n’roll phptos” di Paolo Proserpio. Si continuerà sui tre palchi fino a mezzanotte. Dopo la mezzanotte, il Metapalooza proseguirà al Luppolajo, dove si esibiranno Serpe Terror e concluderà la notte DJPeakNick con il suo stile inconfondibile. Per tutta la giornata sarà presente un punto di ristoro curato dalla ProLoco con il famoso Tortello Amaro di Castel Goffredo, fritti e panini, dallo street food di Verderamen, dalla pizza di Arte Bianca e dalle birre artigianali locali di Luppolajo e Birrificio Inesistente e i cocktail di Ombralonga. La giornata sarà seguita live da Bang Bang Radio.

Metapalooza è un festival anagraficamente giovane, al suo quinto anno, ma che ha chiare le proprie linee guida: promuovere gli artisti indipendenti e underground, far esordire i musicisti locali, favorire il Diy e l’autorganizzazione. Quest’anno ha ricevuto il supporto e la donazione di Fondazione Comunità Mantovana a seguito della vittoria del bando “Giovani e Sport 2024” e del Comune di Castel Goffredo.