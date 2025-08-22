Apnea – Carrera firma tre record del mondo. Ongari: “Raggiunto traguardi storici”

RIVA DEL GARDA A Riva del Garda, dal 18 al 20 luglio, si sono svolti i Campionati Italiani di Apnea Outdoor, uno degli appuntamenti più attesi del panorama subacqueo nazionale. Oltre cento atleti si sono sfidati in un contesto unico: acque fredde e cristalline, bassa salinità, un intenso colore blu e una profondità di oltre 130 metri. Condizioni che mettono alla prova la tecnica e la resistenza psicofisica degli atleti. Tra le performance di altissimo livello, vi sono stati soprattutto due record del mondo del 50enne torinese Davide Carrera, di cui il professionista mantovano Aaron Ongari è il preparatore posturale e atletico di forza/potenza. «In questa stagione agonistica di collaborazione con Davide – spiega Ongari – abbiamo centrato traguardi storici: i record del mondo a Riva del Garda a -93 metri assetto costante con pinne (CWTB) e -103 metri assetto costante con monopinna (CWT). In più un terzo record del mondo ottenuto in televisione allo Show dei Record (2025) e quello italiano realizzato alle Bahamas sempre a luglio». La collaborazione con Carrera è iniziata in occasione dei Mondiali di Apnea 2024 (in Grecia). Da qui la sfida di entrambi e un obiettivo preciso: “Firmeremo un nuovo record del mondo”. «A distanza di quasi un anno, con ben tre primati mondiali e uno nazionale, la promessa è stata più che mantenuta».

A Riva ricordiamo tra gli altri anche Simona Auteri, autrice del record mondiale in assetto costante con pinne (CWTB) con -79 metri. Chiara Rachele Obino ha stabilito il nuovo primato mondiale in assetto costante con monopinna (CWT) con -92 metri. Nella categoria paralimpica, Alessandro Cianfoni ha firmato 2 record mondiali di cui ben – 60 metri in free immersion (FIM). Tra i protagonisti anche Michele Usai e Martino Valsangiacomo. Oltre ad essere preparatore fisico di atleti di alto rendimento, Ongari lavora anche in ambito clinico. «Specializzato in Chinesiologia e Fisiochinesiterapia (FKT), mi occupo di riabilitazione e rieducazione motoria post-operatorio e post-infortunio, alterazioni posturali e di allenamenti per tutte le fasce di età, livelli e patologie». Riceve a Rivalta sul Mincio e a San Martino dall’Argine. (Dott. Ongari: 338/7413315; www.iltuochinesiologo.it).