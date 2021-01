Atletica indoor – Giulia Guarriello vince i 60 ostacoli. Truschi presidente Fidal

MANTOVA Proseguono i meeting indoor di atletica in questo inizio di stagione. Ieri a Modena hanno gareggiato le due sorelle Comini nella gara dei 60 ostacoli. Con loro la mogliese Giulia Guarriello. La portacolori dell’Atletica Guastalla Reggiolo ha dimostrato di essere in gran forma, vincendo la prova con il nuovo personal best di 8’’44. Aveva come accredito 8’’48 e già la settimana scorsa a Modena, ma sui 60 piani, aveva fatto vedere di essere davvero in spolvero. Marta Comini, in forza anche quest’anno all’Atletica Gran Sasso di Teramo, ha corso la distanza in un discreto 9’’11 in batteria e 9’’18 in finale, chiudendo in quarta posizione. La sorella Rossella, sempre in forza all’Atletica i Gonzaga di Mantova, ha corso per ben due volte siglando 9’’18 e chiudendo in terza piazza la finale, a podio. Questo tempo, quest’anno, per lei è sicuramente buono date le poche sedute di allenamento effettuate in questi mesi legate a problemi di lavoro, che la tengono spesso lontana dal campo di atletica. A Casalmaggiore, alla riunione nazionale indoor Assoluti, nell’asta terzo posto di Tommaso Zambreri (Rigoletto) con 4.10. Quarto Leonardo Lorenzini con 3.60. Sabato, ai Campionati Italiani invernali lanci – prima prova regionale a Mariano Comense, bella vittoria nel disco di Matteo Storti della Libertas, alla prima gara da Juniores, con 48.75. Dodicesimo posto per Giorgio Bignotti con 23.15. Ieri intanto si sono svolte le elezioni per la Fidal provinciale per il prossimo quadriennio. Rieletto presidente Gianni Truschi all’unanimità. Quattro i consiglieri: Elena Grazioli (la più votata con 121 voti), Azio Aldrovandi (118), Fulvio Zanini (113) e Katia Bonfà (99). Non eletti Nicola Bonfà e Sergio Bonfà. Ottima la partecipazione: presenti tutte le 13 società aventi diritto al voto.