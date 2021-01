Tamburello Serie A maschile indoor – Castellaro campione d’Italia

GUIDIZZOLO Ennesima gioia per il Castellaro. La squadra del dt Mario Bellini si è agggiudicata il primo titolo del 2021, vincendo per 13-3 la finale per il campionato italiano indoor con il Cinaglio. La formazione mantovana ha saputo imporre il gioco e l’esperienza del tridente trentino costituito da Manuel Festi, Luca Festi e Merighi, con in panchina Botturi e Ghizzi. Ormai si può dire che negli ultimi anni la società collinare di patron Danieli ha sempre ben figurato, sia a livello nazionale sia internazionale.

I risultati. Semifinali: Cinaglio-Segno 13-11; Castellaro-Ceresara 13-4. Finale 3º-4 posto: Segno-Ceresara 13-10. Finale: Castellaro-Cinaglio 13-3.

Ieri in campo anche la serie cadetta femminile. A Padova di scena le gare di ritorno del girone 2. Il Cereta vince il girone e va direttamente in semifinale.

I risultati: Valgatatara-Padova 13-9; Cereta-Cavalcasselle 13-6; Cereta-Valgatara 13-4; Padova-Cavalcasselle 13-11; Valgatara-Cavalcaselle 13-8; Cereta-Padova 13-5.

La classifica: Cereta punti 18; Valgatara 11; Cavalcaselle 5; Padova 2.

Questo il girone 1 con la vittoria del, anche lui direttamente in semifinale. A Gambirasio (Bergamo): Grassobbio-Bonate 13-3; Capriano-Piese 13-11; Capriano-Grassobbio 4-13; Bonate Sotto-Pieese 13-8; Grassobio-Capriano 13-4; Capriano-Bonate 10-13; Grassobbio-Pieese 13-3. La classifica: Grassobbio punti 18; Bonate Sotto 9; Pieese 7; Capriano 2.