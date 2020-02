Atletica leggera – Giulia Guarriello sogna la finale agli Assoluti Indoor di Ancona

MANTOVA Dopo le rassegne tricolori dedicate ai giovani, la stagione dell’atletica indoor avrà il suo apice questo weekend con i Campionati Italiani Assoluti in programma ad Ancona. Ventotto titoli da assegnare, quasi venti ore di gare in due giorni e tante stelle dell’atletica italiana al Palaindoor, domani e domenica: su tutti i primatisti italiani Filippo Tortu (60 metri), Gianmarco Tamberi (alto) e Leonardo Fabbri (lancio del peso). Alla chiusura delle iscrizioni sono 472 gli atleti-gara di cui 249 donne e 223 uomini, con il maggior numero di iscritte che si registra nei 60 metri al femminile (29).

La pattuglia mantovana è composta da quattro atleti visto il forfait di Marta Comini, ostacolista dell’Atletica I Gonzaga, “prestata” quest’anno alla Gran Sasso Teramo, che aveva ottenuto il minimo nei 60hs, ma ha dovuto rinunciare in quanto impegnata con gli esami universitari. Il “capitano”, se così si può dire, della spedizione virgiliana è Federico Biancoli, saltatore con l’asta cresciuto nella Rigoletto, da diversi anni ormai accasato alla Riccardi Milano: gareggerà domenica, dalle ore 14, con la 18esima misura d’ingresso (4.90) e poche speranze di qualificarsi per i salti di finale in una gara che, orfana del primatista Stecchi, vedrà duellare per il podio Mandusic (Trieste Atletica, 5,50), Sinno (Aeronautica) e De Angelis (Fiamme Gialle).

In ambito femminile i riflettori sono puntati sul salto triplo, in programma domenica dalle 16.25, con Alice Rodiani, juniores dell’Atletica Brescia accreditata della settima misura (12.84); e Costanza Gavioli, passata da poco dalla Rigoletto alla Fratellanza Modena (12.58). Entrambe sono reduci dagli Italiani Juniores e Promesse nei quali hanno conquistato Alice il 16° posto (tra le junior, con 11.45) e Costanza il quarto (tra le Promesse, con 12.42) a un centimetro dal podio. Per l’oro sarà un affare a due tra la campionessa all’aperto e argento mondiale militare Ottavia Cestonaro (Carabinieri, 13,36) e Dariya Derkach (Aeronautica, 13,43).

Fresca del bronzo conquistato nei tricolori junior, Giulia Guarriello gareggia domani nei 60 ostacoli (batterie dalle 12.40). La portacolori dell’Atletica Impresa Po Reggio, allenata da Emanuela Panini, vanta l’ottavo crono d’ingresso (8.48), il migliore tra le millennials. Un posto in finale è alla portata, visto anche il probabile forfait di Luminosa Bogliolo. Le avversarie più accreditate sono le due portacolori dei Carabinieri Giulia Latini (8.31 in stagione) ed Elisa Maria Di Lazzaro (8.32), e Linda Guizzetti (Cus Pro Patria Milano; 8.36).