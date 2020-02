Atletica leggera – Italiani allievi indoor ad Ancona: Mondini e Cavicchia saltano per una medaglia

Mantova Prosegue la serie delle rassegne tricolori per l’atletica al coperto, con un altro evento dedicato ai giovani. Dopo juniores e promesse del weekend appena trascorso, domani e domenica sarà di nuovo Ancona ad accogliere i Campionati italiani allievi indoor. In azione gli under 18, nati negli anni 2003-2004, e anche stavolta con grandi cifre di partecipazione: attesi 862 atleti-gara in rappresentanza di 210 società, per contendersi i 26 titoli in palio. E’ il primo atto di una stagione che per la categoria porterà all’appuntamento centrale dei Campionati Europei under 18 di Rieti (16-19 luglio).

Sono cinque gli atleti mantovani presenti, con due importanti carte da medaglia. Per la società “Atletica i Gonzaga 2011” sarà in gara Luca Mondini nel salto in lungo. Luca scenderà in pedana domani mattina forte di un best stagionale di 6.74 ottenuto lo scorso gennaio, ma è accreditato alla gara con la misura ottenuta ai Campionati Italiani del luglio 2019 (7.09) che gli è valsa il prestigioso argento. Reduce da una breve stagione indoor segnata anche da un infortunio, l’allievo del prof Giovanni Grazioli parte per Ancona motivato e grintoso per chiudere al meglio la gara. Speranze di podio anche nel pomeriggio (dalle ore 14) nella gara maschile di salto con l’asta con gli alfieri della Rigoletto Edoardo Cavicchia (con 4.50 si presenta con la prima misura d’ingresso) e Leonardo Lorenzini. Rigo che domenica mattina schiera Marta Lui nei 60 ostacoli e Luisa Bellandi nell’asta femminile.