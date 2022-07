Atletica Tricolori U20 – Mondin (Rigoletto) 9ª nei 3000 siepi. Domani Storti per il titolo nel disco

Rieti Da ieri fino a domenica lo stadio Raul Guidobaldi, due settimane dopo gli Assoluti, ospita i Campionati Italiani Juniores, con 44 titoli in palio (tra singole specialità individuali, prove multiple e staffette): la rassegna degli Under 20 torna in terra reatina. Mantova punta su Matteo Storti della Fratellanza Modena, ex Libertas Mantova, che dopo il titolo invernale di lancio del disco, ci riprova domani (dalle ore 10) a Rieti. Si presenta con la prima misura 53.37 e punta ovviamente al titolo italiano Under 20, ma occhio alla crescita di Matteo Perin (2003) del Treviso con 51.58. L’Atletica I Gonzaga schiera Luca Mondini nel salto in lungo con 6.78 (oggi ore 17). Per la Rigoletto, nel salto con l’asta (ore 16.40) troviamo Leonardo Lorenzini con 4.10, Edoardo Cavicchia (4.80) e Pietro Montanari (4.02). Davide Bagnoli domani dalle ore 9.30 sarà al via del salto in alto con 1.91. Nei 100 hs ecco Marta Lui con 15.52 (ore 15.40). Ieri ottimo nono posto di Martina Mondin nei 3000 siepi con 11:53.7. E stasera alle 18.05 ha i 3000.