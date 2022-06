In Millenaria sabato il campionato italiano di Body Building Fitness NBBUI

GONZAGA Sabato sera in fiera Millenaria si terrà il secondo degli eventi del weekend ovvero il campionato italiano di Body Building Fitness NBBUI, con inizio dalle 18.30. In gara oltre 100 atleti provenienti da tutta Italia per 27 categorie. Ingresso 15 euro, 8 euro fino a 12 anni. Per gli UOMINI saranno previste le sezioni: Juniores fino a 23 anni di età, Over 40/50/60, Man Phisyque over 35, Altezza/Peso (-170 cm / -180 cm / +180 cm).

Le DONNE invece gareggeranno in sei raggruppamenti: Bikini, Shape, Beauty, Figure, ecc…

ISCRIZIONI dalle ore 15.00