Auto – Solferino Rally Pecso: Zorzi e Franzoni terzi in Val Camonica

Solferino L’equipaggio della Solferino Rally Pecso, Zorzi-Franzoni, in una parentesi della stagione su terra ha recentemente preso parte al Camunia Rally con la Peugeot 208 R2 New Turbomark, portando a casa un brillante terzo posto di categoria. Una prestazione solida, frutto di affiatamento e determinazione, che conferma il buon momento della coppia rallistica. Nel prossimo fine settimana, Filippo Savazzi, al volante del suo performante Kart Cross Speed Wonder, sarà impegnato nella gara valida per il campionato Autocross Italia a Romano Canavese (To), circuito noto per la sua tecnicità e spettacolarità. Contemporaneamente, Simone Giovannone affronterà la sfida del Formula Driver Racing Off Road, che si svolgerà sul circuito cittadino di Busto Arsizio (Va), a bordo della sua Renault R5 Turbo Proto.