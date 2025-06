Calcio 1a Categoria – Porto alle grandi manovre, tante conferme e 5 innesti: Azzali, Visentini, Guernieri, Re e Narcelli

Porto Mantovano Il Porto inizia a scaldare i motori per la prossima stagione di Prima Categoria, deciso a ripartire con ambizione dopo una grande annata chiusa a un passo dal salto in Promozione. I biancazzurri, protagonisti fino alla finale play off persa contro lo Sporting Club, non hanno intenzione di fermarsi e mettono già le basi per un nuovo assalto ai vertici del campionato. La società ha confermato l’intero staff tecnico guidato da Marco Fantini, con Davide Santini come vice, Gabriele Codifava nel ruolo di preparatore atletico e Sergio Sereni preparatore dei portieri. Una garanzia di continuità per un gruppo che ha mostrato solidità, carattere e qualità. Sul fronte della rosa arrivano le prime conferme importanti: resteranno in biancazzurro Rufo, Cesi, Mortara, Zancoghi, Vincenzi, Bernardi, Fazio, Garutti, Croci, Guidi e Alberini. Con gli altri componenti della squadra sono in corso i colloqui per definire le permanenze. Ma il Porto non guarda solo al passato. La dirigenza si è già mossa con decisione sul mercato, mettendo a segno colpi interessanti in entrata: dal San Lazzaro arrivano l’esperto centrocampista Fabio Visentini e la punta classe 2005 Gabriele Guernieri, oltre ad Andrea Re, mezzala offensiva del 2003. Dalla Medolese ecco Christian Narcelli, centrocampista del 2002 con buone prospettive e trascorsi in Eccellenza nel Castiglione. Il reparto arretrato si rafforza con l’innesto del centrale Andrea Azzali, proveniente dallo Sporting Club. Tessere che si incastrano in un mosaico già competitivo, con l’obiettivo chiaro di costruire una rosa ancora più completa e pronta a lottare per i piani alti anche nella prossima stagione.