Auto Storiche – Gilles e Thomas Giovannini (con Rigoni): mantovani a tutto gas a Imola

MANTOVA Finalmente il mondo motoristico ha riacceso i motori. L’11 e 12 luglio a Imola successo per le gare organizzate dal Gruppo Peroni Race. I piloti mantovani non si sono fatti trovare impreparati. Nel campionato italiano Auto Storiche ottima prestazione dell’equipaggio Gilles Giovannini/Vito Truglia sulla loro potente Tvr Griffith 5000cc, giunto secondo assoluto.

Di notevole risalto anche la gara dell’equipaggio mantovano composto da Thomas Giovannini e Michele Rigoni che, al volante della Fiat Ritmo 65 gruppo 2 di 1300cc, si è classificato al primo posto di classe e al terzo assoluto di raggruppamento, preceduto solo da vetture di maggiore cilindrata quali la Dallara X1/9 di Tessaro e l’Alfa Romeo GTAm di Arnaldi.

La vettura è stata preparata dal team GTM Motorsport con la quale i due giovani piloti mantovani parteciperanno all’intero campionato, in attesa di poter debuttare con la modernissima Honda Civic Tcr nelle gare riservate a queste vetture. Prossimo appuntamento il 5 e 6 settembre a Vallelunga.