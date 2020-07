Rugby Top 12 – Viadana, arrivi e conferme

VIADANA Tre conferme e un volto nuovo nel Rugby Viadana. Le conferme sono Alberto Ferrarini, Davide Novindi e Ramiro Finco; il volto nuovo, di cui peraltro si parla da un po’, è il giovane Ratko Jelic. Lo ha comunicato ieri il club rivierasco.

Partiamo proprio da Jelic, classe 2000, mediano di mischia. Marchigiano di origini serbe, cresciuto nelle giovanili dello Jesi, ha indossato anche le maglie di Granducato Livorno e Pesaro. Ha avuto esperienza con tutte le rappresentative delle Nazionali giovanili Italiane. Proviene dall’Accademia Ivan Francescato, con cui ha giocato le ultime due stagioni in Serie A. «Parliamo di un ragazzo molto promettente – spiega il gm Ulises Gamboa – . Un elemento davvero interessante che ha svolto tutto il percorso federale. Il suo identikit è quello del giocatore che ci viene chiesto da German Fernandez: un ragazzo giovane con tanta voglia di mettersi in gioco». Ovviamente felicissimo Jelic: «Dopo 5 mesi di stop – dice – la voglia di tornare in campo è tanta e non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo della mia vita, con persone d’esperienza che sicuramente aggiungeranno molto al mio bagaglio, sia dentro che fuori dal campo».

Veniamo alle conferme. Il parmense Ferrarini, mediano d’apertura, è stato frenato da un grave infortunio, per fortuna risoltosi completamente. «Sono contento del rinnovo – dice – . Spero di dare il mio contributo alla squadra e sono convinto che potremmo disputare un buon campionato». «Alberto è un giocatore che ci è sempre piaciuto molto – commenta il ds Alberto Bronzini – . La scorsa stagione non è stato molto fortunato, ma quest’anno avrà l’opportunità di riscattarsi».

Terza stagione in giallonero per Davide Novindi, pilone destro cresciuto nei Caimani. Queste le sue parole: «Sono davvero contento di continuare questo percorso con Viadana e spero che questa stagione sia piena di emozioni». Aggiunge Bronzini: «Per Davide si presenta un’opportunità importante per la sua crescita. Ci sarà molta concorrenza nel suo ruolo, ma questo deve essergli di stimolo».

Infine l’argentino Ramiro Finco, utility back: «È sempre un orgoglio per me indossare la maglia giallonera. Ormai sento il Viadana come la mia seconda casa e la difendo come tale». Così lo descrive Gamboa: «È un giocatore generoso, sempre disponibile dentro e fuori dal campo. È con noi dal 2016. Ramiro vuole essere protagonista e lo dimostra con i fatti».