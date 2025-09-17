Automobilismo Elms – Per Cressoni ottimo quinto posto a Silverstone

SILVERSTONE (Gbr) Il penultimo round della stagione 2025 dell’European Le Mans Series ha sorriso a Matteo Cressoni e al team Proton Competition. A Silverstone, il pilota mantovano, insieme a Horst Felbermayr e Horst Felix Felbermayr, ha chiuso al quinto posto dopo una gara complicata da incidenti e pioggia intensa. Dopo il decimo posto di classe LMGT3 nelle qualifiche, Horst Felbermayr ha aperto la corsa al volante della Porsche 911 GT3 R #60, gestendo bene il primo stint prima della bandiera rossa per un incidente. Subito dopo un altro stop per detriti ha ceduto la vettura a Horst Felix Felbermayr, anch’egli al debutto, che ha disputato uno stint positivo. A chiudere, Matteo Cressoni ha affrontato uno stint delicato sul bagnato, recuperando terreno e portando la Porsche nella top five. La gara è stata sospesa a otto minuti dal termine per le condizioni proibitive.

«Partivamo decimi – ha commentato Matteo – ma siamo riusciti a fare una corsa regolare. Peccato per la bandiera rossa, ma il 5° posto è un risultato positivo. Ringrazio compagni e team per il lavoro eccellente». L’ultimo appuntamento stagionale sarà a Portimao dal 16 al 18 ottobre.