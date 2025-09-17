Calcio Seconda Categoria – Carturan: “Bravo Soave, è un buon inizio”

SOAVE Buona la prima per il Soave di Riccardo Carturan, che all’esordio nella nuova avventura in Seconda Categoria ha sconfitto per 2-0 (doppietta di Bedani) il New Castellucchio, formazione guidata dall’ex Tommaso Sansone e presieduta da un altro grande ex, Giuseppe Pradella. Davanti al pubblico di casa il debutto della squadra granata non poteva andare meglio: tre punti in cassaforte e subito sensazioni positive. Domenica arriverà il primo impegno lontano da casa, sul campo della Roverbellese, vittoriosa a Quistello pur restando in nove uomini a causa di due espulsioni. Carturan guarda già avanti ma non dimentica i primi segnali: «La Roverbellese è un avversario tosto, il calendario ci mette subito di fronte a una sfida molto complicata. Noi però abbiamo iniziato col piede giusto, portando a casa una vittoria meritata. Oltre ai due gol abbiamo colpito una traversa e costretto il loro portiere a un paio di ottimi interventi. Sono contento dell’approccio dei ragazzi». Un aspetto particolare della sfida ha reso ancora più significativo il successo: «Nelle fila del New Castellucchio c’erano cinque giocatori che la scorsa stagione erano con me a Curtatone – sottolinea Carturan -. Hanno fatto la loro onesta gara, ma noi siamo stati più concreti». Il tecnico granata non vuole farsi illusioni: «Questo è un girone molto equilibrato, di buon livello, e prevedo sarà incerto fino alla fine. Ogni domenica ci sarà da lottare». Intanto l’unica assenza resta quella di Rippa, mentre il gruppo può già godersi la prima soddisfazione stagionale consapevole che il cammino è appena cominciato.