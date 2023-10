Automobilismo Gt – Mugello agrodolce per Carlo Tamburini

SCARPERIA (Fi) Al Mugello, lo scorso weekend, è andato in scena il penultimo round stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. Per la scuderia Ceccato Racing, dove corre il giovane mantovano Carlo Tambruini, è stato un fine settimana ricco di emozioni, anche se il podio è stato sfiorato solo in Gara 1. «Nelle due sessioni di prove libere – racconta Carlo – non è stato semplice trovare il giusto feeling. Nelle prime qualifiche del sabato ho concluso ottavo assoluto e nella Top 3 di classe Pro-Am. In Gara 1 sono partito bene ed ho guadagnato subito una posizione. La gara è andata bene fino alla fine perché con il cambio pilota sono riuscito a fare guadagnare posizioni al mio compagno. Siamo risaliti sino al quarto posto assoluto ed eravamo i primi di classe Pro-Am». Gara 2, invece, non è andata altrettanto bene: «Abbiamo subìto una penalità – dice – . Una discrepanza tra il tempo minimo della sosta mostrato sul cruscotto della mia Bmw e quello rilevato dai cronometristi. Questo ha vanificato quanto di buono fatto sino a quel momento».